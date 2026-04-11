US-Klub macht Casemiro ein Vertragsangebot

Casemiro befindet sich nach seinem feststehenden Abschied von Manchester United auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Ein Klub aus den USA soll dem Mittelfeldstar einen Vertrag vorgelegt haben.

Im Januar gab Manchester United bekannt, dass der auslaufende Vertrag von Casemiro nicht verlängert wird. Seitdem gibt es teils bizarre Spekulationen um seine Zukunft, die womöglich in den USA liegt.

Der Journalist Nicolò Schira schreibt, dass Inter Miami aktive Gespräche führt und Casemiro einen Vertrag bis Dezember 2028 angeboten hat. Ob sich der 34-Jährige für einen Wechsel zum Klub von Lionel Messi erwärmen kann, wird unterdessen nicht erwähnt.

Unmengen an Klubs aus den verschiedensten Ländern wurde in den vergangenen Wochen Interesse an Casemiro nachgesagt. Zuletzt hiess es noch, dass er am liebsten zum FC Porto wechseln möchte. Dort nahm Casemiros Karriere in Europa einst so richtig Fahrt auf. Für die Dragões absolvierte Casemiro 41 Pflichtspiele.