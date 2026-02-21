Casemiro will am liebsten zu diesem Klub wechseln

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 Februar, 2026 16:35
Casemiro wird Manchester United verlassen. Doch wohin zieht es ihn? Angeblich gibt es einen Klub, zu dem er am liebsten wechseln möchte.

Im Rahmen der Zukunftsplanung von Casemiro gibt es offenbar einen Klub, dem er sich unbedingt anschliessen möchte. Laut «The Touchline» ist Inter Miami zwar sehr an einer Zusammenarbeit mit dem 33-Jährigen interessiert.

Casemiro möchte, so steht es zumindest geschrieben, aber lieber zum FC Porto wechseln. Dort nahm Casemiros Karriere in Europa einst so richtig Fahrt auf. Für die Dragões absolvierte Casemiro 41 Pflichtspiele.

Ob es in diesem Fall tatsächlich zur Reunion kommen wird, bleibt zunächst offen. Casemiro gab kürzlich sein Aus bei Manchester United bekannt, dort läuft sein Vertrag in wenigen Monaten aus. Für United war der aktuelle Nationalspieler Brasiliens seit 2022 unterwegs.

Bei Casemiro ist noch keine Entscheidung gefallen. Aus Saudi-Arabien gelten ausserdem Al-Hilal und Al-Nassr als interessiert, zudem soll der FC São Paulo seine Fühler ausstrecken.

