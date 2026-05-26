SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ausstiegsklausel besteht

ManUtd will Bruno Fernandes unbedingt von Verbleib überzeugen

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 13:02
ManUtd will Bruno Fernandes unbedingt von Verbleib überzeugen

Bruno Fernandes wurde am vergangenen Montag zum Premier League-Spieler der Saison gewählt. Wenig überraschend wollen die Klubverantwortlichen von Manchester United den Portugiesen unbedingt halten. Eine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel stellt eine Gefahr dar.

Dank dieser könnte Fernandes die Red Devils trotz eines Vertrags bis 2027 in diesem Sommer für 65 Mio. Euro verlassen. Dies soll auf keinen Fall geschehen, wenn es nach den Klubbossen geht. Laut Transferexperte Fabrizio Romano suchen sie das direkte Gespräch mit Fernandes, um diesen von einem Verbleib zu überzeugen. Ob dabei auch zusätzliche finanzielle Mittel gesprochen werden, ist offen.

Der 31-jährige Spielgestalter wird sowohl von Vereinen aus Europa als auch von solchen aus Saudi-Arabien umgarnt. Dies war bereits in der Vergangenheit der Fall. Bislang hat er sich letztlich stets zu ManUtd bekannt. Ob es auch in diesem Sommer wieder so ist, bleibt abzuwarten. Immerhin spielt die Mannschaft in der kommenden Saison wieder in der Champions League, was ein Argument für einen Verbleib darstellt.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
Herrmann übernimmt

Alles anders bei der Rollenverteilung des neuen Direktors beim FC Basel
Mehr entdecken
Ausstiegsklausel besteht

ManUtd will Bruno Fernandes unbedingt von Verbleib überzeugen

26.05.2026 - 13:02
Mehr als 10 Millionen pro Jahr

Galatasaray bietet Rafael Leão einen dicken Vertrag

26.05.2026 - 12:06
Parma-Keeper im Fokus

Bayern und Manchester United beobachten Suzuki

24.05.2026 - 13:59
Einigung kurz bevor

Diese Ablöse muss Manchester United für Éderson zahlen

23.05.2026 - 12:04
Für zwei weitere Jahre

ManUtd bestätigt Michael Carrick als Cheftrainer

22.05.2026 - 13:03
Casemiro vor MLS-Wechsel

LA Galaxy besitzt Verhandlungsrecht bei Brasilianer

21.05.2026 - 10:02
Galatasaray wagt Mega-Versuch

Camavinga plötzlich ein heisses Thema in Istanbul

21.05.2026 - 08:43
Langfristiger Vertrag

Kehrtwende bei Manchester United und Dalot

20.05.2026 - 15:00
Barça-Beben

Rashford plötzlich Thema bei Real Madrid

20.05.2026 - 08:29
Keine Priorität

Dortmund intern offenbar skeptisch bei Sancho-Rückkehr

19.05.2026 - 16:37