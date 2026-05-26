ManUtd will Bruno Fernandes unbedingt von Verbleib überzeugen

Bruno Fernandes wurde am vergangenen Montag zum Premier League-Spieler der Saison gewählt. Wenig überraschend wollen die Klubverantwortlichen von Manchester United den Portugiesen unbedingt halten. Eine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel stellt eine Gefahr dar.

Dank dieser könnte Fernandes die Red Devils trotz eines Vertrags bis 2027 in diesem Sommer für 65 Mio. Euro verlassen. Dies soll auf keinen Fall geschehen, wenn es nach den Klubbossen geht. Laut Transferexperte Fabrizio Romano suchen sie das direkte Gespräch mit Fernandes, um diesen von einem Verbleib zu überzeugen. Ob dabei auch zusätzliche finanzielle Mittel gesprochen werden, ist offen.

Der 31-jährige Spielgestalter wird sowohl von Vereinen aus Europa als auch von solchen aus Saudi-Arabien umgarnt. Dies war bereits in der Vergangenheit der Fall. Bislang hat er sich letztlich stets zu ManUtd bekannt. Ob es auch in diesem Sommer wieder so ist, bleibt abzuwarten. Immerhin spielt die Mannschaft in der kommenden Saison wieder in der Champions League, was ein Argument für einen Verbleib darstellt.