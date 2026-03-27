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Herrmann übernimmt

Alles anders bei der Rollenverteilung des neuen Direktors beim FC Basel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 13:49
Alles anders bei der Rollenverteilung des neuen Direktors beim FC Basel

Beim FC Basel steht der Einstieg der bisherigen ManUtd-Scouts Andreas Herrmann und Marko Filipovic unmittelbar bevor. Die Rollenverteilung ist nun wohl doch anders als zunächst berichtet.

Zunächst schien es, dass der 47-jährige Filipovic beim FC Basel den neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors übernimmt. Herrmann hätte ihn demnach als Chefscout unterstützen können, wie die «Basler Zeitung» berichtete. Laut dem deutschen Journalisten Christopher Michel von «Absolut Fussball» ist die Rollenverteilung jedoch genau umgekehrt. Demnach wird Herrmann den Posten des Technischen Direktors übernehmen und damit quasi die Nachfolge von Patrick Dippel antreten, von dem sich der FCB aber bereits vor Jahresfrist getrennt hatte. Filipovic wird neuer Chefscout.

Das Ziel der Bebbi ist es, das internationale Scouting zu verbessern und auch personell zu verstärken. Noch müssen wohl Details mit Manchester United geklärt werden, wo die beiden Scouts schon jahrelang beschäftigt sind bzw. waren. Die Aussichten sollen aus Sicht des Super League-Klubs aber sehr gut sein.

Der FCB will künftig weiterhin junge und entwicklungsfähige Spieler aus dem Ausland verpflichten, weiterbilden und dann gewinnbringend verkaufen. Diese Idee hat Klubboss David Degen in der vergangenen Woche im klubeigenen Podcast klar skizziert.

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