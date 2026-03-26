Der FC Basel hat den neuen Technischen Direktor gefunden

Der FC Basel ist bei der Zusammenstellung seines neuen Scouting-Teams einen entscheidenden Schritt weiter: Der neue Technische Direktor wurde gefunden. Noch benötigen die Bebbi allerdings bestimmte Einverständnisse.

Wie «Blick»-Fussballchef Tobias Wedermann zunächst berichtet hatte, will der FC Basel die beiden bisherigen ManUtd-Scouts Marko Filipovic (47) und Andreas Herrmann (35) an Land ziehen. Die Bemühungen sind offenbar weit fortgeschritten. Beide stimmen der Zusammenarbeit mit dem FCB zu. Es braucht nun allerdings noch das Einverständnis von ManUtd, damit die Wechsel auch vollzogen werden können.

Laut «Basler Zeitung» winkt einem der beiden, nämlich Filipovic, die Rolle des Technischen Direktors. Er soll künftig die Leitung über das gesamte Scouting-Team in seiner Obhut haben. Einen Scouting-Chef hatte der FCB seit der Trennung von Patrick Dippel im März 2025 nicht mehr. Klubboss David Degen hat die Erweiterung des Scouting insbesondere im internationalen Bereich in der vergangenen Woche im klubeigenen Podcast zu einer absoluten Priorität erklärt.

Der künftige Technische Direktor wird demnach direkt an Sportchef Daniel Stucki rapportieren. Er wird wohl auch in der Sportkommission sitzen. Unklar ist, wie sich die Neuverpflichtungen auf die bisher bereits tätigen Personen im Scouting-Bereich, beispielsweise Ruedi Zbinden, auswirken.

Die Zielsetzung ist hingegen eindeutig: Der FCB will auch künftig entwicklungsfähige Spieler zu sich holen, die später gewinnbringend verkauft werden können. Der internationale Markt ist dafür viel grösser und geeigneter als der Schweizer.