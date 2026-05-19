Florenz plant offenbar ohne Stammplatz-Garantie für Gosens

Die Zukunft von Robin Gosens in Florenz könnte im Sommer noch einmal spannend werden. Laut «Tuttomercato» gilt der deutsche Nationalspieler intern mittlerweile als grundsätzlich verkäuflich.

Demnach wäre Florenz bereit, Gosens bei einem passenden Angebot dauerhaft abzugeben. Zwar schätzt der Klub weiterhin die Erfahrung und Führungsqualitäten des 31-Jährigen, sportlich soll sich seine Rolle künftig jedoch verändern.

Bereits zuvor war berichtet worden, dass Gosens in Zukunft keinen garantierten Stammplatz mehr erhalten werde. Der Linksverteidiger steht zwar noch bis 2028 unter Vertrag, könnte sich angesichts der veränderten Perspektive jedoch nach einer neuen Herausforderung umsehen. Aktuell wird sein Marktwert auf rund 4,5 Millionen Euro geschätzt.