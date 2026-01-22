Edin Dzeko hat bei Schalke 04 unterzeichnet und erhält prestigeträchtige Nummer

Schalke 04 bestätigt die Ankunft von Edin Dzeko.

Der bosnische Torjäger unterschreibt in Gelsenkirchen einen Vertrag für den Rest dieser Saison und kann dem Zweitligisten somit in 16 Ligaspielen helfen, den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu realisieren. Dzeko erhält die Rückennummer 10.

«Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren», sagt Schalkes Direktor Profifussballer, Youri Mulder. Der Niederländer führt aus: «In den Gesprächen hat er uns glaubhaft verdeutlicht, wie hungrig er auf eine erfolgreiche Rückrunde mit uns ist. Darauf freuen wir uns.»

Dzeko war in dieser Saison bislang bei der AC Fiorentina tätig. Dort übernahm er allerdings keine tragende Rolle mehr. Es fliesst keine fixe Ablöse, dafür wurden zwischen Schalke und Florenz diverse Bonusmodalitäten vereinbart.

Zwischen 2007 und 2011 lief Dzeko für den VfL Wolfsburg auf. In dieser Zeit wurde er mit der Mannschaft deutscher Meister. Es folgten namhafte Stationen wie Manchester City, die AS Roma, Inter Mailand oder Fenerbahçe.