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Ausstiegsklausel existiert

ManUtd will Bruno Fernandes halten, aber es gibt eine Gefahr

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 April, 2026 13:37
ManUtd will Bruno Fernandes halten, aber es gibt eine Gefahr

Manchester United plant weiterhin fix mit seinem Captain Bruno Fernandes. Es lauert aber stets die Gefahr eines Abgangs des Portugiesen.

Dieser läuft bereits seit sechseinhalb Jahren für die Red Devils auf. Während dieser Zeit gab es zwar immer wieder mal lautere und mal leisere Wechselspekulationen, konkret wurde aber nie etwas und vor allem hat sich Bruno Fernandes öffentlich stets zum Klub bekannt. Darüber sind die Verantwortlichen der Red Devils froh. Laut «Telegraph» sind sie von den Leistungen und von den Führungsqualitäten des Spielgestalters nach wie vor voll überzeugt, weshalb dieser im Klub bleiben soll.

Vertraglich ist der Mittelfeldprofi auch noch bis 2027 an ManUtd gebunden. Er verfügt aber über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Mio. Euro. Trotz seiner inzwischen 31 Jahre ist nicht ausgeschlossen, dass andere Klubs diese Summe investieren oder sich zumindest aktiv um ihn bemühen.

Fernandes fordert vom Verein, dass dieser weiterhin grosse Ambitionen verfolgt und wieder zur Elite aufsteigt. Die Klubbosse versuchen ihn mit einer durchdachten Transferpolitik zu überzeugen. Eine Trennung im Sommer ist für sie kein Thema.

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