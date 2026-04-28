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Neuer Vertrag

Alles klar zwischen Kobbie Mainoo und ManUtd

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 16:58
Alles klar zwischen Kobbie Mainoo und ManUtd

Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo und Manchester United haben sich über eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Sämtliche Parameter sind ausgehandelt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird Mainoo bereits in den kommenden Tagen einen neuen Vertrag bis 2031 unterzeichnen.

Der Spielgestalter ist ein Eigengewächs der Red Devils. In dieser Saison sah es längere Zeit nach einem Abschied des 21-jährigen Engländers aus. Unter Ex-Coach Ruben Amorim spielte er nämlich keine wichtige Rolle mehr. Nach der Amtsübernahme von Michael Carrick hat sich alles geändert. Mainoo ist im Mittelfeldzentrum wieder gesetzt und hat durch seine konstanten und guten Einsätze auch formidable Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer.

Zunächst wird er aber erst einmal sein Arbeitspapier in Manchester ausweiten. Sein bisheriger Kontrakt wäre 2027 ausgelaufen. Durch die Verlängerung erhöht sich auch das Gehalt des Jungstars.

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