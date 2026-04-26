Brighton setzt hohe Hürde für Manchester United

Im Werben um Carlos Baleba bleibt Manchester United weiter dran, doch die Preisvorstellungen von Brighton & Hove Albion sorgen für Diskussionen. Laut «TEAMtalk» haben die Seagulls Berichte klar zurückgewiesen, wonach ein Transfer für weniger als 60 Millionen Euro möglich sei. Klubnahe Quellen betonen vielmehr, dass ein Verkauf erst ab rund 80 Millionen Euro ernsthaft in Betracht gezogen werde.

Gleichzeitig hält United den Kontakt zum Spieler und dessen Umfeld aufrecht. Wie mehrere Berichte nahelegen, besteht weiterhin grosses Interesse, auch wenn eine vollständige Einigung bislang nicht erzielt wurde. Der Mittelfeldspieler gilt intern als möglicher Nachfolger für Casemiro, dessen Abgang im Sommer erwartet wird.

Allerdings gehen die Einschätzungen zur tatsächlichen Ablösesumme auseinander. Während einige Quellen von einer möglichen Verhandlungsbasis knapp unterhalb der bisherigen Forderungen sprechen, berichtet Fabrizio Romano sogar von einer Gesprächsbereitschaft im Bereich um 59 Millionen Euro. Fest steht: Ein Deal hängt von mehreren Faktoren ab – darunter die künftige Trainerfrage bei Manchester United, das Transferbudget sowie mögliche Konkurrenz aus Europa, die die Position Brightons zusätzlich stärken könnte.