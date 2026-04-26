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Stiller rückt bei Manchester United in den Fokus

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 26 April, 2026 15:15
Stiller rückt bei Manchester United in den Fokus

Im Zuge der geplanten Veränderungen im Mittelfeld prüft Manchester United offenbar auch Alternativen – und Angelo Stiller gehört dazu. Wie «90min» berichtet, steht der Profi vom VfB Stuttgart auf einer erweiterten Kandidatenliste.

Das Interesse ist dabei keineswegs neu. Laut Journalist Graeme Bailey beschäftigen sich die Verantwortlichen in Manchester erneut intensiv mit dem 25-Jährigen. Besonders Sportdirektor Christopher Vivell soll ein grosser Befürworter eines möglichen Transfers sein und den Spieler bereits bestens kennen. Stiller gilt intern als passendes Profil für den geplanten Umbruch im zentralen Mittelfeld.

Auch auf Klubseite könnte Bewegung in die Personalie kommen. Stuttgart zeigt sich dem Vernehmen nach gesprächsbereit, sollte im Sommer ein entsprechendes Angebot eingehen. Laut Christian Falk enthält Stillers Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 37,5 Millionen Euro.

Gleichzeitig verfügt der VfB über eine Option, diese Klausel für einen vergleichsweise geringen Betrag zu deaktivieren, um anschliessend eine höhere Ablöse – rund 50 Millionen Euro – zu erzielen. Parallel sondieren die Schwaben bereits den Markt und haben mit Casper Jander von Southampton FC einen möglichen Nachfolger im Blick.

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