Zwei Super League-Interessenten für Stuttgart-Profi Leonidas Stergiou

Der Schweizer Abwehrspieler Leonidas Stergiou hat vom VfB Stuttgart längst die Freigabe für einen Wechsel erhalten. Eine Rückkehr in die Schweiz ist denkbar.

Ex-Klub FC St. Gallen soll sich laut «Kicker» schon länger mit der Personalie beschäftigen. Stergiou wurde bei den Espen ausgebildet und schaffte dort auch den Sprung zum Profi, ehe er sich im Sommer 2024 für zwei Millionen Euro Ablöse in Richtung Stuttgart verabschiedete. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2028. Mit Einsätzen kann er bei den Schwaben aber nicht mehr unbedingt rechnen. In der vergangenen Rückrunde war er bereits an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

Nun könnte sein Weg in die Super League zurückführen: Neben dem FCSG interessiert sich laut «Kicker» auch der Schweizer Meister FC Thun für die Dienste des 24-Jährigen. Die Berner Oberländer sollen sogar ein konkretes Angebot abgegeben haben, mit dem sie aus finanziellen Gründen jedoch zunächst abgeblitzt sind.

Ob es noch zur Nachbesserung kommt und wo Stergiou die neue Saison in Angriff nimmt, steht noch nicht fest. Der Verteidiger bestreitet derzeit regulär die Saisonvorbereitung mit dem VfB.