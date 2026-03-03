SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosses Interesse

Ex-St. Gallen-Verteidiger Matej Maglica steht vor Bundesliga-Wechsel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 08:58
Abwehrspieler Matej Maglica könnte im Sommer den Sprung aus der 2. Bundesliga ins Oberhaus tätigen.

Laut «Sky» zeigen gleich mehrere deutsche Erstligisten Interesse am 27-jährigen Kroaten. Aus seiner Heimat ist ausserdem Dinamo Zagreb am früheren Profi des FC St. Gallen dran. Maglica läuft derzeit noch für Darmstadt 98 auf und steht bei den Hessen bis 2027 unter Vertrag. Nach drei Jahren im Klub scheint er im Sommer aber weiterzuziehen.

Wohin ist noch offen. Der Innenverteidiger hat in dieser Saison in 24 Pflichtspielen bereits sieben Treffer erzielt. Seine Kopfballstärke ist imponierend. Die Physis mit seiner Körpergrösse von 1.98 Meter spricht ebenfalls für ihn.

In der Vergangenheit stand Maglica beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Künftig könnte er wieder bei einem Bundesligisten auflaufen.

