Schweizer Nati verpasst Sieg im letzten WM-Test

Im letzten Test vor dem Auftaktspiel der Weltmeisterschaft trennen sich die Schweizer Nati und Australien in San Diego 1:1.

Das Team von Murat Yakin beginnt sehr druckvoll und dominiert die erste Halbzeit in allen Belangen. Letztlich resultiert trotz vieler Chancen nur ein Tor durch Dan Ndoye in der 14. Minute.

Dass keine weiteren Treffer fallen, rächt sich im zweiten Umgang: Australien kommt besser auf und in der 56. Minute durch Tete Yengi zum Ausgleich. Silvan Widmer hebt das Offside auf und plötzlich marschieren gleich drei Australier alleine auf Gregor Kobel zu.

In der Folge ergibt sich, auch aufgrund der vielen Wechsel, eine eher zerfahrene Partie, wobei sich bei der Nati einige Joker wie Miro Muheim und Cedric Itten durchaus positiv in Szene setzen können. Die Schweizer haben noch einige Möglichkeiten, können jedoch nicht reüssieren. Es bleibt beim Unentschieden.

Ab sofort bereiten sich die Schweizer auf den WM-Auftakt gegen Katar am nächsten Samstag vor.