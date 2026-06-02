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Eingereicht und bestätigt

Alle WM-Kader sind eingeloggt: 1248 Spieler dabei

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 19:41
Alle WM-Kader sind eingeloggt: 1248 Spieler dabei

Die FIFA bestätigte am Dienstagabend, dass alle WM-Kader offiziell eingereicht und validiert sind. Für die insgesamt 48 teilnehmenden Nationen sind damit 1’248 Spieler an der Endrunde dabei.

Jede Mannschaft durfte insgesamt 26 Spieler nominieren. Die Spielerlisten mussten dem Weltverband rechtzeitig gemeldet werden. Dies ist inzwischen geschehen. Viele Teams sind bereits auf dem Weg in die USA, nach Mexiko oder Kanada oder sogar schon dort gelandet.

Mit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Guillermo Ochoa nehmen insgesamt drei Spieler bereits an ihrer sechsten Weltmeisterschaft teil, was absoluter Rekord ist. Insgesamt 357 Spieler haben mindestens schon bei einer WM teilgenommen. Für 891 Akteure ist es eine komplett neue Erfahrung. Ältester Teilnehmer ist der schottische Keeper Craig Gordon mit einem Alter von 43 Jahren und 162 Tagen. Jüngster Teilnehmer ist der mexikanische Offensivspieler Gilberto Mora (17 Jahre und 240 Tage).

Die offiziellen Kader der 48 WM-Teilnehmer können hier eingesehen werden.

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