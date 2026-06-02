Schalke 04 hat Edin Dzeko ein konkretes Angebot unterbreitet

Schalke 04 will nach der Rückkehr in die Bundesliga auch nächste Saison auf Torjäger Edin Dzeko setzen. Dem 40-Jährigen wurde ein konkretes Angebot unterbreitet.

Dzeko lief in der vergangenen Rückrunde bereits für die Gelsenkirchener auf und war mit seinen Treffern massgeblich am Aufstieg des Klubs beteiligt, den er dann mit seinen Teamkollegen auch gehörig feierte.

Laut «Sport Bild» haben die Klubbosse dem Angreifer nun ein konkretes Angebot bis 2027 vorgelegt. Dzeko wird mit Bosnien nun erst einmal die WM bestreiten. Erst danach will er entscheiden, ob und wo es für ihn als Profi noch weitergeht. Die Anzeichen sind aber positiv wie Schalkes Sportvorstand Frank Baumann mitteilt: «Edin hat signalisiert, dass er sich eine Fortführung seiner Karriere körperlich absolut vorstellen kann – wir können uns auch vorstellen, dass er uns auf, aber mit all seiner Erfahrung und professionellen Einstellung auch neben dem Platz weiterhelfen kann.»