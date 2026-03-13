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Völlig unumstritten

Schalke-Coach Muslic adelt Katic – und schickt eine Spitze Richtung FCZ

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 14:21
Schalke-Coach Muslic adelt Katic – und schickt eine Spitze Richtung FCZ

Schalke 04 hat sich letzten Sommer für rund 450’000 Euro FCZ-Verteidiger Nikola Katic gesichert. Trainer Miron Muslic ist enorm froh, auf den bosnischen Nationalspieler zählen zu können.

Der 29-Jährige hat bei den Gelsenkirchern sofort eine tragende Rolle übernommen und bislang nur zwei Partien verpasst – wegen Sperren. Zuletzt fehlte er beim 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Hannover 96 am Sonntag kommt die Frage auf, ob Muslic angesichts des Erfolgs gegen Bielefeld weiter auf Katic verzichten könnte. Dem wird aber nicht so sein, wie dieser klarstellt. «Nikola Katic ist seit Tag 1 unangefochtener Startelfspieler», meint der Schalke-Coach.

Der robuste und zweikampfstarke Verteidiger geht immer als Leader und mit vollem Einsatz voran. Ausserdem ist seine Kopfballstärke wichtig, weshalb Muslic auf keinen Fall auf ihn verzichten will.

Beim FCZ sah dies vor Jahresfrist anders aus: Anfang 2025 wurde Katic unter anderem wegen Geschwindigkeitsdefiziten zunächst verliehen und ein halbes Jahr später verkauft. Diese Massnahmen von Ex-Sportchef Milos Malenovic haben dazu geführt, dass jüngere Profis beim FCZ Einsatzchancen erhielten. Sie haben die Defensive aber wohl auch instabiler gemacht. Nicht umsonst wurden in der vergangenen Transferperiode mit Alexander Hack und Chris Kablan wieder erfahrene Verteidiger geholt.

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