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Rückkehr in die Schweiz

Ex-FCZ-Sportchef Marinko Jurendic wird Chief Sports Officer beim SFV

Autor: | Publiziert: 5 Juni, 2026 14:42
Ex-FCZ-Sportchef Marinko Jurendic wird Chief Sports Officer beim SFV

Der frühere FCZ- und Augsburg-Sportdirektor Marinko Jurendic übernimmt beim Schweizerischen Fussballverband eine wichtige Funktion in der sportlichen Führung.

Wie «Blick» berichtet, wird der 48-Jährige künftig die neu geschaffene Position des Chief Sports Officer bekleiden. Jurendic wird in dieser Funktion für die Männer- und Frauen-Nati und auch den Nachwuchs verantwortlich sein. Massgeblich beteiligt an der Verpflichtung des Schweiz-Kroaten ist Verbandspräsident Peter Knäbel, der grosse Stücke auf ihn hält.

Jurendic verfügt über viel Erfahrung. In der Vergangenheit war er Trainer, konzentrierte sich dann allerdings auf Aufgaben als Sportchef. Während drei Jahren war er als solcher zwischen 2020 und 2023 beim FC Zürich beschäftigt, ehe er in die Bundesliga zum FC Augsburg wechselte. Vor einem Jahr verliess er den Bundesligisten. Nun kehrt er in die Schweiz zurück.

Seine erste Aufgabe wird es sein, einen Nachfolger für den abtretenden Nati-Direktor Pierluigi Tami (64) zu finden. Auch Marc Hottiger als Leiter Ressort Nachwuchsentwicklung muss ersetzt werden. Der frühere Nationalspieler ist zu YB gewechselt. Zudem wurde der bisherige U20-Nationaltrainer Gian-Luca Privitelli in dieser Woche als neuer Cheftrainer beim FC Thun bestätigt.

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