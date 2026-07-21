Nottingham krallt sich wohl den anderen Diomandé

Nottingham Forest verstärkt sich in diesem Sommer wohl mit dem ivorischen Abwehrspieler Ousmane Diomandé.

Der 22-jährige Rechtsfuss, der nicht mit RB Leipzig-Star Yan Diomandé verwandt ist, steht vor einem Wechsel von Sporting in die Premier League. Die Gespräche zwischen den Vereinen sind laut Fabrizio Romano bereits weit fortgeschritten. Der Spieler selbst scheint dem Wechsel zustimmen zu wollen.

Diomandé kam an der WM beim 2:0-Sieg gegen Curaçao für die Elfenbeinküste zum Einsatz. Ansonsten sass er jeweils auf der Ersatzbank. Sein Vertrag in Lissabon liefe eigentlich noch bis 2030.