SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuzugang perfekt

ManCity setzt sich gegen ManUtd durch und sichert sich für 135 Millionen Elliot Anderson

Autor: | Publiziert: 26 Juni, 2026 09:30
ManCity setzt sich gegen ManUtd durch und sichert sich für 135 Millionen Elliot Anderson

Manchester City entscheidet das Rennen um den englischen Mittelfeldspieler Elliot Anderson für sich.

Der 23-jährige Engländer steht derzeit an der WM im Einsatz. Im Anschluss wird er einen Transfer von Nottingham Forest zu Manchester City vollziehen. Die Skyblues setzen sich unter anderem gegen Stadtrivale Manchester United durch, der ebenfalls Interesse an Anderson gezeigt hat.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano fliessen für den zentralen Mittelfeldprofi satte 135 Millionen Euro Ablöse. Der Medizintest soll noch an diesem Wochenende in den USA stattfinden.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Mehr entdecken
Neuzugang perfekt

ManCity setzt sich gegen ManUtd durch und sichert sich für 135 Millionen Elliot Anderson

26.06.2026 - 09:30
Keine Zukunft bei City

Kalvin Phillips vor Rückkehr zu Sheffield United

24.06.2026 - 21:12
Manchester City steigt ein

Olise-Zukunft hängt von neuem Bayern-Vertrag ab

24.06.2026 - 14:39
Chelsea legt Preisschild fest

Manchester City beobachtet Malo Gusto

24.06.2026 - 09:54
20-Millionen-Euro-Einigung mit Chelsea?

Enzo Maresca vor Rückkehr zu Manchester City

22.06.2026 - 18:59
City der klare Favorit

Real Madrid will Manchester City bei Anderson-Transfer ausstechen

21.06.2026 - 19:13
Nach nur einem Jahr

Neue Lockrufe: Verlässt Tijjani Reijnders ManCity schon wieder?

20.06.2026 - 11:26
Belgier bleibt

ManCity einigt sich mit Jérémy Doku über neuen Vertrag

19.06.2026 - 11:57
Zweiter Neuzugang

Real Madrid bestätigt den lukrativen Vertrag für Bernardo Silva

17.06.2026 - 11:20
Lohnt sich

Details zum lukrativen Vertrag von Bernardo Silva bei Real durchgesickert

16.06.2026 - 18:56