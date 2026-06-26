ManCity setzt sich gegen ManUtd durch und sichert sich für 135 Millionen Elliot Anderson

Manchester City entscheidet das Rennen um den englischen Mittelfeldspieler Elliot Anderson für sich.

Der 23-jährige Engländer steht derzeit an der WM im Einsatz. Im Anschluss wird er einen Transfer von Nottingham Forest zu Manchester City vollziehen. Die Skyblues setzen sich unter anderem gegen Stadtrivale Manchester United durch, der ebenfalls Interesse an Anderson gezeigt hat.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano fliessen für den zentralen Mittelfeldprofi satte 135 Millionen Euro Ablöse. Der Medizintest soll noch an diesem Wochenende in den USA stattfinden.