Premier League ruft

40-Millionen-Deal: Inter Mailand findet Abnehmer für Davide Frattesi

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 31 Januar, 2026 11:07
Davide Frattesi wird das Kapitel Inter Mailand voraussichtlich vorzeitig beenden. Den Mittelfeldspieler zieht es wohl in die Premier League.

Davide Frattesi soll Inter Mailand schon vor einigen Wochen darum gebeten haben, ihn an einen anderen Klub zu verkaufen. Dem Wunsch des 26-Jährigen wurde offenbar entsprochen – und das mit durchschlagendem Erfolg.

Wie «Sky Sports News» berichtet, hat sich Nottingham Forest mit Inter auf einen Transfer von Frattesi verständigt. Demnach wird der aktuelle italienische Nationalspieler zunächst bis Ende Saison ausgeliehen, für den Anschluss sichert sich Nottingham eine Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro.

Noch ist der Deal allerdings nicht endgültig in trockene Tücher gewickelt. Inter benötigt, bevor die finale Wechseleinigung erteilt wird, erst einen Ersatz für Frattesi. Liverpools Curtis Jones (25) soll ein Thema bei Inter sein. Die Reds wollen ihren Spieler aber nicht unbedingt abgeben.

Frattesi ist vertraglich noch bis 2028 an Inter gebunden und kommt in der laufenden Saison auf 19 Einsätze in allen Wettbewerben mit nur 594 Minuten Spielzeit.

