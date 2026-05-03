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Wechsel ablösefrei möglich?

Inter Mailand hat Lorenzo Pellegrini im Blick

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 3 Mai, 2026 15:31
Inter Mailand hat Lorenzo Pellegrini im Blick

Bei Inter Mailand wird Lorenzo Pellegrini als mögliche Verstärkung für das Mittelfeld gehandelt. Laut «Corriere dello Sport» wären die Nerazzurri bereit, finanziell über das aktuelle Angebot der AS Rom hinauszugehen – allerdings wohl ohne die Marke von sechs Millionen Euro Jahresgehalt zu erreichen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Vertragssituation des Italieners. Wie «Tuttomercato» berichtet, läuft sein Kontrakt im Sommer aus, was einen ablösefreien Wechsel ermöglichen würde. Genau darauf spekuliert Inter: Ein Transfer kommt demnach nur infrage, wenn keine Ablöse fällig wird.

Auch sportlich passt Pellegrini offenbar ins Konzept. Trainer Cristian Chivu sieht in ihm eine geeignete Option, um Henrikh Mkhitaryan im Mittelfeld zu ersetzen. Voraussetzung für einen Deal bleibt jedoch eine Einigung über die finanziellen Rahmenbedingungen – insbesondere müsste Pellegrini wohl Abstriche bei seinem aktuellen Gehalt in Kauf nehmen.

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