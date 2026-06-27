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Schwache WM-Leistungen

Hakan Calhanoglu macht bei Inter Mailand Schluss

Autor: | Publiziert: 27 Juni, 2026 11:01
Hakan Calhanoglu macht bei Inter Mailand Schluss

Inter Mailand hat einen Plan mit Hakan Calhanoglu. Der Mittelfeldstar soll noch eine Saison bleiben und dann den Verein verlassen.

Inter Mailand weiss offenbar schon jetzt, wie der langfristige Plan mit Hakan Calhanoglu aussieht. Die Vereinsführung und Trainer Cristian Chivu betrachten Calhanoglu laut «Gazzetta dello Sport» weiterhin als wichtigen Bestandteil des Projekts

Im Zuge dessen sei geplant, den Mittelfeldspiele bis 2027, wenn sein Vertrag ausläuft, zu behalten – sofern keine besonders lukrativen Angebote aus der Türkei eingehen. Galatasaray wird immer mal wieder als potenzieller Abnehmer gehandelt, die Spuren ans Marmarameer scheinen Stand jetzt aber nicht besonders heiss zu sein.

Im Sommer 2027 macht Calhanoglu dann Schluss, in diesem Fall wird von einer einvernehmlichen Trennung ausgegangen. Der 32-Jährige ist trotz seiner schwachen Auftritte mit der Türkei bei der WM bei Inter also weiterhin integraler Bestandteil.

In der abgelaufenen Saison musste Calhanoglu aufgrund von Verletzungen häufiger passen, absolvierte mit 19 direkten Torbeteiligungen in 30 Pflichtspielen dennoch ein überragendes Jahr.

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