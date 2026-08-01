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"Ja"-Wort fehlt noch

Inter Mailand erzielt bei Cristian Romero ersten wichtigen Durchbruch

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 10:34
Inter Mailand erzielt bei Cristian Romero ersten wichtigen Durchbruch

Inter Mailand will Cristian Romero diesen Sommer unbedingt verpflichten, die Bemühungen sind daher sehr konkreter Natur. Den Nerazzurri soll im Transferpoker nun ein wichtiger erster Durchbruch gelungen sein.

Cristian Romero soll sich schon vor einem halben Jahr dazu entschieden haben, Tottenham Hotspur zu verlassen. Als heissester Transferanwärter gilt momentan Inter Mailand, dem nun der erste wichtige Durchbruch gelungen scheint.

«ESPN Argentina» zufolge haben sich Inter und die Spurs mündlich auf einen Transfer von Romero geeinigt. Die zu zahlende Ablöse liegt demnach bei 40 Millionen Euro. Die Spurs hatten ursprünglich rund 50 Millionen Euro gefordert. Inter ist es nun anscheinend aber gelungen, die Differenz zu verringern und die Summe zu erreichen, die die Mailänder als Obergrenze für den Deal festgelegt haben sollen.

Inter Mailand und Cristian Romero noch nicht einig

Inter muss jetzt nur noch den 28-Jährigen von einem Wechsel in den blauen Bezirk Mailands überzeugen. Und das scheint nicht so einfach, denn das Hauptproblem liegt derzeit beim argentinischen Nationalspieler selbst.

Romero soll mit der Zusage zögern, weil er Berichten zufolge darauf wartet, zum FC Barcelona wechseln zu können. Die Blaugrana gelten als absoluter Wunschverein des Innenverteidigers. Von wirklich konkreten Barça-Bemühungen war bisher allerdings nicht die Rede.

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