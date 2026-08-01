«Meine Priorität»: Douglas Luiz spricht über Juve-Zukunft

Douglas Luiz ist nach seinem glücklosen Engagement in England zurück bei Juve – und will dort auch bleiben.

Douglas Luiz hat nicht vor, Juventus Turin in diesem Sommer erneut zu verlassen. «Meine Priorität ist es jetzt, hier zu bleiben und alles zu zeigen, was ich kann – mein Bestes für diesen Verein», sagte der 28-Jährige am Rande des Testspiels gegen Nizza, das mit 2:0 gewonnen wurde und bei dem er als Torschütze glänzte.

Luiz konnte sich nach seinem 2024er-Wechsel bei Juve bisher nicht nachhaltig durchsetzen, weshalb der Brasilianer nach einer Leihe zu Nottingham Forest für ein halbes Jahr zu Aston Villa, seiner grossen Liebe, zurückkehrte. Die Reunion war am Ende allerdings nicht wirklich erfolgreich.

Trainer Unai Emery holte Luiz in seinen Kader, um eine extreme Verletzungsmisere im Mittelfeld (u.a. Ausfälle von Boubacar Kamara und Youri Tielemans) aufzufangen. Luiz steuerte in der Rückrunde wertvolle Kadertiefe bei, stand jedoch nach der Rückkehr der Stammspieler seltener in der Startelf.

Douglas Luiz noch bis 2029 an Juve gebunden

Die über 50 Millionen Euro Ablöse, die Juve vor zwei Jahren in den Transfer von Luiz investierte, haben sich bisher nicht wirklich bezahlt gemacht. Das hofft der Mittelfeldspieler, der vertraglich bis 2029 gebunden ist, endlich ändern zu können.

Luiz sagte: «Dieses Tor wird mir sicherlich helfen. Ich kann dem Trainer und dem Verein zeigen, dass ich in der Lage bin, meine beste Leistung zu bringen. Und ich kann auf dem Platz beweisen, warum ich verpflichtet wurde.»