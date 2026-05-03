Douglas Luiz vor Rückkehr nach Turin

Die Zukunft von Douglas Luiz scheint entschieden: Der Mittelfeldspieler wird voraussichtlich zu Juventus Turin zurückkehren. Aktuell ist er an Aston Villa ausgeliehen, doch eine dauerhafte Verpflichtung steht offenbar nicht zur Debatte.

Zwar verfügt Villa über eine Kaufoption in Höhe von rund 25 Millionen Euro, doch laut «Tuttomercato» wird diese nicht gezogen. Ein Grund dafür ist die sportliche Rolle des Brasilianers, der zuletzt kein Stammspieler war und häufig nur von der Bank kam.

Hinzu kommt, dass auch der Spieler selbst kein grosses Interesse an einem Verbleib in England haben soll. Damit deutet alles darauf hin, dass Luiz im Sommer nach Turin zurückkehrt – auch wenn theoretisch noch Raum für alternative Lösungen besteht, sollte es zu neuen Gesprächen zwischen den Klubs kommen.