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Bayern-Verteidiger Min-jae Kim überrascht mit Aussage zur Situation

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 17:16
Bayern-Verteidiger Min-jae Kim überrascht mit Aussage zur Situation

Min-jae Kim hat beim FC Bayern in den Topspielen schon länger keinen Stammplatz mehr inne. Dennoch ist der Südkoreaner mit seiner gegenwärtigen Situation nicht unzufrieden.

Dies verrät der 29-Jährige dem koreanischen Portal «footballist.co.kr». Kim ist demnach gar nicht so unglücklich, dass er nicht in allen Spielen zum Zug kommt: «Mit der Zeit habe ich erkannt, dass es auch positive Seiten hat.» So könne er die hohe Intensität des Bayern-Spiels besser mitgehen.

An einen Transfer scheint er nicht wirklich zu denken: «Daher denke ich, dass die aktuelle Situation gut ist. Ich habe immer geglaubt, dass regelmässiges Spielen die Lösung ist, aber jetzt bin ich mit meiner Rolle als Herausforderer zufrieden.»

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft bis 2028. Italienische Klubs, insbesondere Juventus, wurden zuletzt als Interessenten genannt. Auch Ex-Klub Fenerbahçe galt zuletzt als Anwärter auf eine Verpflichtung.

Die Chancen auf einen Wechsel scheinen aber eher gering. Die Bayern würden Kim zwar durchaus verkaufen, könnten aber eine sehr hohe Ablöse fordern. Vor drei Jahren zahlten sie für die Dienste des Abwehrspielers eine Ablösesumme in Höhe von 50 Mio. Euro an Napoli.

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