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Bayern-Coach lehnte ab

Vincent Kompany hätte für die WM einen neuen Job antreten können

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 11:20
Vincent Kompany hätte für die WM einen neuen Job antreten können

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany winkte für die WM im Sommer ein spannender Job, den er jedoch ablehnte.

Der 40-jährige Belgier wurde für einen Posten als TV-Experte angefragt – und zwar gleich von mehreren Sendern, wie die «Daily Mail» berichtet. Kompany hat in der Vergangenheit in dieser Funktion bereits für die «BBC» gearbeitet. In England überträgt der öffentlich-rechtliche Sender die WM erneut neben «ITV».

Kompany wird aber für keinen der Sender zum Einsatz kommen. Er will sich im Sommer lieber von der durchaus anstrengenden Saison mit den Bayern erholen und Kraft für die nächste Spielzeit sammeln. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.

Aktuell fokussiert sich Kompany ohnehin voll und ganz auf seine Aufgaben im Klub: Mit den Bayern könnte er in dieser Saison sogar noch das Triple gewinnen.

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