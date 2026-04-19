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Hohe Ablöse gefordert

Bayern blickt auf Verstärkungen in der Defensive

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 17:32
Bayern blickt auf Verstärkungen in der Defensive

Der FC Bayern München prüft offenbar eine mögliche Verpflichtung von Ousmane Diomande für den kommenden Sommer. Der Innenverteidiger von Sporting Lissabon steht bei den Münchnern auf der Liste, da man die Defensive weiter verstärken möchte.

Ein Transfer dürfte jedoch finanziell anspruchsvoll werden. Berichten zufolge fordert Sporting eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro und zeigt sich k aum verhandlungsbereit. Alternativ könnte Bayern auch die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel aktivieren, die bei etwa 80 Millionen Euro liegen soll.

Diomande zählt zu den gefragtesten Abwehrtalenten Europas und wird aktuell mit einem Marktwert von rund 45 Millionen Euro geführt. Ob Bayern tatsächlich in diese Größenordnung vorstösst, bleibt abzuwarten – klar ist jedoch, dass ein Deal nur mit erheblichem finanziellen Aufwand realisierbar wäre.

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