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Einigung zeichnet sich ab

Real Madrid: Vinícius-Verlängerung rückt näher

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 16:53
Real Madrid: Vinícius-Verlängerung rückt näher

Die Zukunft von Vinícius Júnior bei Real Madrid scheint sich in Richtung Vertragsverlängerung zu entwickeln. Zwar hatte es in der Vergangenheit mehrere Anläufe gegeben, die zunächst ohne Ergebnis blieben, doch inzwischen deutet vieles auf eine baldige Einigung hin.

Der aktuelle Vertrag des Brasilianers läuft bis Juni 2027, wodurch sich für den Klub mittelfristig Handlungsdruck ergibt. Intern gilt es als möglich, dass Real einen Verkauf in Betracht ziehen müsste, sollte Vinícius in sein letztes Vertragsjahr gehen, ohne verlängert zu haben. Gleichzeitig wäre es in einer solchen Situation schwierig, eine angemessene Ablöse zu erzielen.

Aktuellen Berichten zufolge wurde jedoch bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt, die noch vor der kommenden Weltmeisterschaft finalisiert werden könnte. Vinícius befindet sich dabei in einer starken Verhandlungsposition und kann sowohl eine Gehaltserhöhung fordern als auch theoretisch seinen Vertrag erfüllen und später ablösefrei wechseln.

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