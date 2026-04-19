Mourinho rückt als überraschende Trainerlösung in den Fokus

Bei Real Madrid herrscht Krisenstimmung. Nach dem Aus im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern und dem frühen Pokal-Aus droht den Königlichen eine weitere titellose Saison. Auch in LaLiga läuft man dem FC Barcelona deutlich hinterher – die Erwartungen wurden klar verfehlt.

Der Druck auf Präsident Florentino Pérez wächst spürbar. Aus dem Estadio Santiago Bernabéu sind zuletzt vermehrt kritische Stimmen zu hören, die sogar seinen Rücktritt fordern. Besonders der grosse Umbruch im vergangenen Sommer steht in der Kritik: Rund 200 Millionen Euro wurden in neue Spieler investiert, doch viele der Neuzugänge konnten bislang nicht überzeugen. Auch das Trainerexperiment mit Xabi Alonso scheiterte frühzeitig und endete bereits nach wenigen Monaten.

Für den kommenden Sommer steht daher eine richtungsweisende Entscheidung an – vor allem auf der Trainerbank. Gesucht wird offenbar weniger ein Taktikexperte als vielmehr eine starke Persönlichkeit, die das Starensemble führen kann. In diesem Zusammenhang taucht ein bekannter Name wieder auf: José Mourinho. Der Portugiese, der Real bereits von 2010 bis 2013 trainierte, soll laut „Sport“ offen für eine Rückkehr sein. Intern gibt es im Klub mehrere Befürworter, auch wenn er nicht als erste Wahl gilt.

Noch existiert kein konkreter Kontakt zwischen beiden Seiten. Doch angesichts der aktuellen Situation gewinnt die Option Mourinho zunehmend an Bedeutung. Klar ist: Pérez steht vor einer entscheidenden Weichenstellung – und darf sich diesmal kaum einen Fehler erlauben.