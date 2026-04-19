Manchester City erhöht Druck bei Maza-Transfer

Manchester City intensiviert offenbar seine Bemühungen um Ibrahim Maza und bereitet ein deutlich verbessertes Angebot vor. Nach einer ersten Offerte in Höhe von rund 50 Millionen Euro, die von Bayer Leverkusen abgelehnt wurde, könnten die Engländer nun bis zu 65 Millionen Euro inklusive Weiterverkaufsbeteiligung bieten.

Trotz dieser Entwicklung zeigt sich Leverkusen weiterhin unnachgiebig. Intern gilt der 20-jährige Offensivspieler als zentraler Baustein für die Zukunft, weshalb ein Verkauf aktuell nicht vorgesehen ist. Der bis 2030 gebundene Maza genießt grosses Vertrauen im Klub, der sich in keiner Verhandlungsposition unter Druck sieht.

Manchester City möchte dennoch Tempo in die Personalie bringen, um mögliche Konkurrenz aus Europa auszustechen. Ob die nächste Offerte ausreicht, um Leverkusen zum Umdenken zu bewegen, bleibt jedoch fraglich. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die Werkself nur bei einem aussergewöhnlich hohen Angebot gesprächsbereit wäre.