Grosse Überraschung um Victor Boniface bei Werder

Stürmer Victor Boniface könnte bei Werder Bremen schon bald ein überraschendes Comeback geben.

Eigentlich ging man davon aus, dass der 25-jährige Nigerianer wegen seiner Knieprobleme beim Bundesligisten nicht mehr zum Einsatz kommt. Er ist vorerst für eine Saison von Bayer Leverkusen ausgeliehen und stand zwischenzeitlich sogar vor dem Abgang. Laut «Bild» steigt Boniface voraussichtlich am Dienstag bei Werder wieder ins Individualtraining ein. Es ist sogar eine rasche Rückkehr ins Mannschaftstraining möglich.

Bereits Ende April könnte der Torjäger demnach bei idealem Verlauf wieder ein Thema für Einsätze in der Bundesliga sein. Zumindest als Joker soll er wieder eine Option sein. Boniface hat sich Anfang dieses Jahres einer Knieoperation unterzogen. Diese verlief gut und auch bei der Reha scheint bisher alles planmässig zu laufen.

Werder-Coach Daniel Thioune darf sich freue, zumal ihm mit Keke Topp (22) ein anderer Angreifer wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung steht.