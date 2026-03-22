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Geringe Rolle bei Bayer

Beşiktaş bemüht sich intensiv um Martin Terrier

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 09:50
Beşiktaş bemüht sich intensiv um Martin Terrier

Offensivspieler Martin Terrier von Bayer 04 Leverkusen ist offenbar ein konkretes Transferziel von Besiktas JK. Berichten zufolge stehen Klubpräsident Serdal Adali sowie Sportdirektor Serkan Recber bereits seit längerer Zeit in Kontakt mit dem 29-jährigen Franzosen.

Terrier, der flexibel als Linksaussen, Spielmacher oder auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann, soll intern als Wunschlösung für die Offensive gelten. Die sportliche Leitung von Beşiktaş hat demnach bereits grünes Licht für eine mögliche Verpflichtung gegeben, wodurch der Transfer in den kommenden Monaten konkreter werden könnte.

Ein möglicher Wechsel könnte auch im Interesse des Spielers liegen. Terrier soll nach einer neuen Herausforderung suchen, nachdem er bei Leverkusen – seit seinem Wechsel im Juli 2024 – nicht die erhoffte Einsatzzeit erhalten hat. In der laufenden Saison der Bundesliga kommt er auf 18 Einsätze mit vier Toren und einer Vorlage.

Vertraglich ist Terrier noch bis Juni 2029 an Leverkusen gebunden, sein Marktwert wird laut Transfermarkt auf rund zwölf Millionen Euro geschätzt. Neben Beşiktaş soll auch SSC Napoli Interesse am Offensivspieler zeigen.

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