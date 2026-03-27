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Wird es Hürzeler?

Ein Schweizer Trainer könnte Pep Guardiola bei ManCity beerben

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 15:13
Ein Schweizer Trainer könnte Pep Guardiola bei ManCity beerben

Die Rücktrittsgerüchte rund um Pep Guardiola halten sich hartnäckig. Schon bald muss klar werden, ob der Spanier seinen bis 2027 gültigen Vertrag erfüllen wird oder im Sommer ein Nachfolger übernimmt. Sollte das zweite Szenario eintreffen, hat ein Schweizer Trainer offenbar gute Chancen.

Längst bereiten sich die City-Bosse auf einen allfälligen Abgang Guardiolas vor. Entscheiden wird zwar alleine der 55-Jährige, gewappnet sein muss der Klub aber auf alle Szenarien. Wie «Sky» berichtet, taucht mit Fabian Hürzeler nun auch ein Schweizer Trainer auf der Shortlist der Skyblues auf.

Der 33-Jährige hat in seiner anderen Heimat Deutschland den FC St. Pauli weit nach vorne und oben gebracht und wechselte schliesslich im Sommer 2024 in einem grossen Schritt in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Auch dort hat er sich etablieren können. In dieser Saison belegt Brighton einen sicheren Mittelfeldplatz. Den City-Bosse imponiert vor allem die Art und Weise, wie der junge Trainer arbeitet und seine Mannschaften taktisch einstellt.

Der Premier Ligist ist dabei nicht der einzige Interessent: Bayer Leverkusen könnte Hürzeler eine Türe für die Rückkehr nach Deutschland öffnen, falls der Weg mit dem amtierenden Trainer Kasper Hjulmand nach dieser Saison enden sollte.

Aktuell läuft Hürzelers Vertrag bei Brighton noch für eine weitere Spielzeit bis Juni 2027. Für ihn wäre demnach eine Ablöse fällig. Brighton zahlte für seine Dienste einst bis zu 10 Mio. Euro.

Natürlich könnte City den Schweizer auch im kommenden Jahr verpflichten, falls Guardiola dann abtreten sollte.

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