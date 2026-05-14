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Wieder im Mannschaftstraining

Miro Muheim erlebt vor der WM einen Riesen-Boost

Autor: | Publiziert: 14 Mai, 2026 11:42
Miro Muheim erlebt vor der WM einen Riesen-Boost

Der Schweizer Linksverteidiger Miro Muheim hat sich von seiner Syndesmoseverletzung, die er Mitte April erlitt, im Hinblick auf die WM rechtzeitig erholt.

Der HSV-Profi kehrte am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück, wie sein Verein mitteilte. Unter Umständen kommt Muheim im letzten Bundesligaspiel der Saison am kommenden Samstag wieder zum Einsatz. In jedem Fall wird ihn die Verletzung bezüglich der WM im Sommer nicht mehr einschränken. Trainer Murat Yakin kann fest mit ihm planen – sofern es keinen grossen Rückschlag gibt.

HSV-Co-Trainer Loïc Favé zeigte sich optimistisch: «Es sah bei ihm gut aus. Es wäre schön, wenn er noch einmal zum Einsatz kommen könnte. Es war das erste Training, wir müssen sehen, wie es sich über die Tage hält.»

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