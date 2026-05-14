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Bundesliga- & Serie A-Klubs haben FCB-Abwehrspieler Daniliuc auf dem Schirm

Autor: | Publiziert: 14 Mai, 2026 10:22
Bundesliga- & Serie A-Klubs haben FCB-Abwehrspieler Daniliuc auf dem Schirm

Gleich mehrere Vereine aus der Bundesliga und aus der Serie A zeigen grosses Interesse am österreichischen Abwehrspieler Flavius Daniliuc vom FC Basel.

Der 25-jährige Innenverteidiger wechselte erst letzten Sommer für 500’000 Euro aus Italien, genauer von Salernitana, zum FCB und steht da bis 2028 unter Vertrag. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass Daniliuc nach nur einer Saison bereits weiterzieht – insbesondere falls sich der FCB nicht für das europäische Geschäft qualifiziert, wonach es aktuell aussieht.

Transferexperte Rudy Galletti berichtet, dass gleich mehrere deutsche und italienische Vereine den robusten Defensivspezialist auf dem Schirm haben. Um welche Klubs es sich namentlich handelt, ist bislang nicht bekannt.

Daniliuc hat für den FCB in dieser Saison 35 Pflichtspiele bestritten und wurde von der Spielervereinigung «SAFP» in der vergangenen Woche als einziger Basler ins Team der Saison gewählt.

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