Yanick Brecher beendet mit 32 Jahren seine Karriere, bleibt aber für den FCZ tätig

Der langjährige FCZ-Goalie Yanick Brecher beendet im Sommer seine Karriere.

Mit gerade einmal 32 Jahren zieht der amtierende Captain des FC Zürich einen Schlussstrich. «Ich bin vor 20 Jahren als 13-Jähriger mit grossen Träumen und Ambitionen zum FCZ gekommen. Nun blicke ich auf 20 wunderschöne Jahre beim Stadtclub zurück, darunter 15 Jahre als Profi und sieben Jahre als Captain. Ich durfte in dieser Zeit viele Highlights erleben mit dem Meistertitel 2022, drei Cupsiegen und mehreren Europacup-Teilnahmen. Ich bedanke mich bei der Vereinsführung, meinen Mannschaftskollegen und vor allem auch bei den Fans für den stets überragenden Support in guten wie in schwierigen Zeiten», kommentiert Brecher seine Entscheidung.

Der Vertrag des Keepers wäre eigentlich noch bis 2027 gelaufen, wird nun aber vorzeitig aufgelöst. Der FCZ plant in der kommenden Spielzeit mit Silas Huber als Nummer 1. Bereits in dieser Saison verlor Brecher seinen Stammplatz bei den Zürchern, was sicherlich auch ein Faktor für seinen vorzeitigen Rücktritt war.

Der Keeper bestritt für den FCZ bislang 366 Pflichtspiele. Er wird im Rahmen des Heimspiels gegen Servette am kommenden Samstag im Letzigrund gebührend verabschiedet. Ab Sommer bleibt Brecher dem Verein als Botschafter erhalten.