SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 14:44
Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf

Der FC Zürich hat gegen Lausanne-Sport am Mittwochabend eine weitere Niederlage eingefahren. Der neue Abwehrchef Alexander Hack scheut nicht vor Kritik zurück.

Der 32-Jährige war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht einverstanden. «Wir müssen uns hinterfragen. Jeder ist Profi genug, dass er weiss: Wenn um 20.30 Uhr ein Flutlichtspiel bei uns zu Hause ist, dann müssen wir alles reinhauen. Ich weiss nicht, ob wir das heute gemacht haben», wird Hack nach der Partie von «Blick» zitiert.

Der frühere Bundesliga-Verteidiger stellt also öffentlich die Mentalität der Mannschaft infrage. Dabei geht es ihm um grundlegende Dinge: «Verteidigen, Gas geben, Schüsse blocken, Zweikämpfe führen: Das kann jeder, auch wenn er kein Selbstvertrauen hat. Aber das haben wir heute nicht über 90 Minuten gemacht.» Letztlich habe es in der 90. Minute die Quittung für die schlechte erste Halbzeit gegeben: Die Gäste aus der Romandie erzielten in der Schlussphase noch den 2:1-Siegtreffer. Die Zürcher bleiben mit null Punkten zurück.

Hediger stimmt zu

Zustimmung erhält Hack bei seiner Kritik von Trainer Dennis Hediger, der ebenfalls nicht begeistert war über den Auftritt seiner Spieler: «Das hat viel mit Mentalität zu tun. Natürlich ist es nie der Gameplan, das Laufduell nicht aktiv zu bestreiten.»

Die Saison für den FCZ ist praktisch gelaufen: In akuter Abstiegsgefahr ist er mit sieben Punkten Vorsprung auf den Barrageplatz nicht. Die Top 6 und damit der Europacup in der kommenden Saison werden erneut verpasst. Alle Saisonziele werden verpasst.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Mehr entdecken
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf

5.03.2026 - 14:44
Für das Frauen-Team

Der FCZ präsentiert einen neuen Hauptsponsor

5.03.2026 - 09:16
Konterpart zu Hediger

Carlos Bernegger hat beim FCZ eine besondere Aufgabe

4.03.2026 - 09:06
Aufgebot steht im Raum

Super League-Profis Miguel & Nils Reichmuth könnten für Chile spielen

3.03.2026 - 14:45
Betriebsökonom mit Erfahrung

Der FC Zürich hat in Marc Aebli seinen neuen Geschäftsführer gefunden

2.03.2026 - 14:29
Nach Platzverweis

FCZ-Profi Lindrit Kamberi wird lange gesperrt

2.03.2026 - 14:06
Ergänzung im Staff

Der FCZ engagiert Carlos Bernegger als neuen Co-Trainer

2.03.2026 - 12:11
Sonntag am Ball?

Nach Schicksalsschlag: Valon Berisha zurück im FCZ-Training

28.02.2026 - 10:17
Lange Zwangspause

FCZ-Profi Miguel Reichmuth hat sich im Militär-WK verletzt

26.02.2026 - 10:16
Bis Saisonende

Der FCZ schickt Stürmer Parfait Coulibaly in die Challenge League

23.02.2026 - 15:29