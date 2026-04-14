Türkischer Klub will sich Ex-FCB-Flügelstürmer Edon Zhegrova sichern

Der frühere Basler Flügelstürmer Edon Zhegrova könnte Juventus im Sommer nach einem unglücklichen Jahr bereits wieder verlassen und in der Türkei unterkommen.

Wie «Fanatik» berichtet, steht der kosovarische Nationalspieler im Visier von Besiktas. Der Süper Lig-Klub belegt derzeit den 4. Tabellenrang und sucht im Hinblick auf die kommende Saison nach Verstärkungen. Zhegrova steht dabei im Fokus. Am realistischsten ist wohl ein Leihgeschäft, da der Angreifer bei Juventus noch bis 2030 unter Vertrag steht. Die alte Dame zahlte für den 27-jährigen Linksfuss im vergangenen Sommer mehr als 15 Mio. Euro Ablöse.

Zhegrova trat einst beim FC Basel so richtig auf die europäische Fussballbühne. Zwischen Anfang 2019 und Anfang 2022 lief er für die Bebbi auf, ehe ein 7 Mio. Euro-Wechsel nach Frankreich folge.

In dieser Saison kommt der Nationalspieler bei Juve nicht so richtig auf Touren. In 21 Spielen ist Zhegrova noch kein einziger Skorerpunkt geglückt.