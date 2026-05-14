Der FCZ könnte den Brecher-Nachfolger schon gefunden haben

Der FC Zürich muss im Sommer den Abgang seines langjährigen Captains und Stammgoalies Yanick Brecher kompensieren. Gesucht wird eine Nummer 2 hinter Silas Huber. Möglicherweise sind die Zürcher bereits beim Ligakonkurrenten YB fündig geworden.

Dort steht in dieser Saison Heinz Lindner als Backup von Marvin Keller unter Vertrag. Das Arbeitspapier des 35-jährigen Österreichers läuft jedoch Ende Juni aus. Gemäss «Nau.ch» könnte sein Weg danach zum FCZ führen. Dort wird im Sommer bekanntlich Marcel Koller als Trainer übernehmen. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei der österreichischen Nationalmannschaft bestens. Lindner könnte im Sommer ablösefrei nach Zürich wechseln.

Nach GC, Basel, Sion und YB wären die Stadtzürcher für den Routinier bereits die fünfte Station in der höchsten Schweizer Spielklasse.