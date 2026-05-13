Uruguay verzichtet an der WM auf Luis Suarez

Nachdem Luis Suarez die Türe für eine Rückkehr in die uruguayische Nationalmannschaft zuletzt geöffnet hatte, erlebt er nun einen herben Dämpfer.

Der uruguayische Nationaltrainer Marcelo Bielsa verzichtet laut übereinstimmenden Medienberichten auf den 39-jährigen Stürmer von Inter Miami. Luis Suarez wird somit nicht zu seiner insgesamt fünften WM-Teilnahme kommen.

Der Angreifer hatte nach der Copa America-Teilnahme 2024 Trainer Bielsa kritisiert und zunächst auch seinen Rücktritt aus der Nationalelf angekündigt. Diesen Entschluss hat er zuletzt jedoch zurückgenommen. «Ich habe damals etwas gesagt, das ich nicht hätte sagen sollen. Ich habe mich bereits entschuldigt», teilte der 143-fache Nationalspieler (69 Tore) mit.

Bielsa will ihn aber in den USA, Mexiko und Kanada offensichtlich nicht einsetzen. Er hat ihn nicht in den vorläufigen Kader von 55 Spielern genommen, der am Montag der FIFA übermittelt werden musste.