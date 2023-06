Nach Fan-Protest: Inter Miami feuert Cheftrainer Phil Neville

Der 46-jährige Engländer war seit Anfang 2021 Trainer des MLS-Klubs aus Florida. In insgesamt 90 Partien holte er durchschnittlich 1,32 Punkte. Derzeit liegt die Mannschaft in der Eastern Conference aber auf dem letzten Platz, was die Fans auf die Barrikaden brachte. Phil Neville sagt zu seinem Abschied: "Ich möchte mich bei der Eigentümergruppe von Inter Miami für ihr Vertrauen und dafür bedanken, dass ich Teil dieses Projekts geworden bin, bei den Spielern und Mitarbeitern für ihr beeindruckendes Engagement, ihre Hingabe und ihre harte Arbeit und bei den Fans für ihre unermüdliche Unterstützung des Vereins seit dem ersten Tag. Ich bin dankbar, dass ich zum Wachstum dieses Klubs beigetragen habe. Ich wünsche Inter Miami alles Gute für die Zukunft."

Club has parted ways with Phil Neville

The team has also announced that it has parted ways with Assistant Coach Jason Kreis. Inter Miami CF Assistant Coach Javier Morales will assume the role as Interim Head Coach effective immediately, while Assistant Coach Darren Powell,… pic.twitter.com/0vcrIpeZb8

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 1, 2023