Ins Santiago Bernabeu

Die Finalissima zwischen Messi & Yamal wird von Katar nach Madrid verlegt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 13:53
Am 27. März treffen im Rahmen eines als Finalissima bezeichneten Spiels der amtierende Europameister und Copa America-Champion aufeinander. Ursprünglich hätte die Partie zwischen Spanien mit Lamine Yamal und Argentinien mit Lionel Messi in Katar (Doha) ausgetragen werden sollen. Wegen der geopolitischen Lage wird das Spiel nun aber nach Madrid verlegt.

Laut spanischen Medienberichten findet es neu im Santiago Bernabeu, dem Heimstadion von Real Madrid, statt. Das prestigeträchtige Duell gilt als Vorbereitungsspiel für die WM im Sommer und wird offiziell von der UEFA und dem südamerikanischen Verband CONMEBOL ausgetragen. Die unsichere Lage in der Golfregion hat die Veranstalter dazu bewogen, die Partie nach Europa zu verlegen. Die Blicke werden insbesondere auf Jungstar Yamal und auf den siebenmaligen Weltfussballer Messi gerichtet sein.

Spanien und Argentinien gelten an der WM im Sommer zu den Favoriten auf den Titel. Insgesamt trafen sie bislang nur 15-mal aufeinander. Das letzte Duell datiert aus dem Jahr 2018. Damals gewannen die Iberer mit 6:1. Messi fehlte bei den Gauchos jedoch verletzt.

