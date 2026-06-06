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In den Niederlanden

Marc-André ter Stegen könnte seinen neuen Verein gefunden haben

Autor: | Publiziert: 6 Juni, 2026 12:56
Marc-André ter Stegen könnte seinen neuen Verein gefunden haben

Torhüter Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub möglicherweise gefunden.

Laut «Sport» eröffnet sich dem Noch-Barça-Profi eine Möglichkeit bei Ajax Amsterdam. Die Niederländer sind auf der Suche nach einer Nummer 1 und haben mit Michel jenen Trainer engagiert, mit dem ter Stegen in der vergangenen Rückrunde in Girona bereits zusammengearbeitet hat. Der 32-jährige deutsche Goalie soll der absolute Wunschkandidat sein.

Aktuell steht er beim FC Barcelona noch bis 2028 unter Vertrag. Die Katalanen möchten den Spitzenverdiener aber unbedingt von der Gehaltsliste streichen und ihn in diesem Sommer definitiv verkaufen.

Bei Ajax fällt der bisherige Stammkeeper Vitezslav Jaros (24) wegen einer Knieverletzung bereits seit Monaten aus.

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