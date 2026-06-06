ManUtd hat das 45 Millionen Euro-Paket für Éderson zusammen

Der brasilianische Mittelfeldspieler Éderson wird in diesem Sommer definitiv von Atalanta zu Manchester United wechseln.

Die Red Devils zahlen für den 26-jährigen Brasilianer insgesamt 45 Mio. Euro. Die Vereinbarung mit Atalanta steht laut Fabrizio Romano endgültig.

Mit dem Spieler selbst sind sich die ManUtd-Bosse schon seit langem einig. Nun ist auch auf Klubebene alles geklärt. Der Deal wird im laufe des Sommers über die Bühne gehen.