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Deal in trockenen Tüchern

ManUtd hat das 45 Millionen Euro-Paket für Éderson zusammen

Autor: | Publiziert: 6 Juni, 2026 13:03
ManUtd hat das 45 Millionen Euro-Paket für Éderson zusammen

Der brasilianische Mittelfeldspieler Éderson wird in diesem Sommer definitiv von Atalanta zu Manchester United wechseln.

Die Red Devils zahlen für den 26-jährigen Brasilianer insgesamt 45 Mio. Euro. Die Vereinbarung mit Atalanta steht laut Fabrizio Romano endgültig.

Mit dem Spieler selbst sind sich die ManUtd-Bosse schon seit langem einig. Nun ist auch auf Klubebene alles geklärt. Der Deal wird im laufe des Sommers über die Bühne gehen.

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