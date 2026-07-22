Vier prominente Namen fehlen auf der Kontingentsliste des FC Basel

Der FC Basel verzichtet auf der aktuellen Kontingentsliste kurz vor dem Saisonstart auf vier prominente Namen.

Die Swiss Football League hat die Listen der Klubs wenige Tage vor Beginn der neuen Spielzeit veröffentlicht. Beim FC Basel fehlen die Namen von Marin Soticek, Djordje Jovanovic, Gabriel Sigua und Kaio Eduardo. Dieses Quartett könnte somit zum Saisonauftakt bei Servette am Samstagabend nicht eingesetzt werden, sofern es nicht noch zu einer Ergänzung kommt.

Zumindest in den Fällen von Soticek und Jovanovic ist dies unwahrscheinlich: Die beiden Offensivspieler stehen vor Abgängen. Bei Soticek könnte ein Wechsel nach Polen sogar kurz bevorstehen (4-4-2.ch berichtete).

Etwas anders gelagert sind die Fälle von Gabriel Sigua und Kaio Eduardo. Diese beiden Profis sind derzeit noch angeschlagen und für das Spiel in Genf wohl nicht fit genug. Daher ist eine Berücksichtigung auf der Kontingentsliste noch nicht notwendig.