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Der FC Basel hat den tunesischen Nationalspieler Khalil Ayari im Blickfeld

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 13:19
Der FC Basel hat den tunesischen Nationalspieler Khalil Ayari im Blickfeld

Der FC Basel zeigt Interesse am tunesischen Flügelstürmer Khalil Ayari, der zurzeit bei Paris St. Germain unter Vertrag steht.

Bei den Franzosen kam der 21-jährige Angreifer seit September des vergangenen Jahres für die U23 zum Einsatz. OSG hat Ayari auf diese Saison hin für 1,5 Millionen Euro fix von Stade Tunisien übernommen. Für den Stürmer könnte die Reise aber gleich weitergehen.

Laut «Africafoot» zeigt der FCB grosses Interesse an einer leihweisen Übernahme des Stürmers. Auch Vereine wie Excelsior Mouscron, KV Kortrijk, Boavista FC und Casa Pia AC haben Ayari im Blickfeld, die Bebbi sollen sich jedoch in der Pole Position befinden.

Der Youngster ist seit März dieses Jahres tunesischer Nationalspieler und stand auch im WM-Aufgebot. Bei den drei deutlichen Niederlagen der Nordafrikaner stand er jedoch nicht auf dem Platz.

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