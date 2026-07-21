Der FC Basel übernimmt ghanaischen Youngster Vincent Klu Adjei

Der ghanaische Mittelfeldspieler Vincent Klu Adjei wird wohl aus seiner Heimat zum FC Basel stossen.

Der 18-Jährige läuft bislang noch für seinen Stammverein Berekum Chelsea auf. Nun wird er ghanaischen Medienberichten zufolge aber zum FCB wechseln. Adjej posiert sogar schon Trikot des Super League-Klubs.

Der FC Basel pflegt hervorragende Kontakte nach Ghana: In der Vergangenheit haben bereits Jonas Adjetey, Emmanuel Essiam und Daniel Asiedu den Weg aus Ghanas höchster Liga ans Rheinknie gefunden. Nun kommt offenbar ein weiterer Profi dazu.