Aston Villa gibt ein Angebot für Chelsea-Profi Alejandro Garnacho ab

Aston Villa unternimmt nun konkrete Anstrengungen, Chelsea-Profi Alejandro Garnacho zu verpflichten.

Der Premier Ligist hat laut Fabrizio Romano ein konkretes Angebot für den 22-jährigen Flügelstürmer abgegeben. Demnach handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption. «The Athletic»-Reporter David Ornstein berichtet, dass unter gewissen Bedingungen sogar eine Kaufpflicht entstehen kann. Treibend hinter dem möglichen Deal ist Villa-Coach Unai Emery, der Garnacho bereits vor Jahresfrist wollte, als der damalige ManUtd-Stürmer letztlich zu Chelsea wechselte.

Mit einjähriger Verspätung könnte es nun doch noch klappen. Der Argentinier spielt in den Überlegungen des neuen Chelsea-Trainers Xabi Alonso scheinbar keine zentrale Rolle. Deshalb ist ein Transfer des Angreifers trotz laufendem Vertrag bis 2032 möglich.